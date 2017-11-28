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Свято место ...: в "МГБ ЛНР" новый "министр", которого связывают с главарем "ДНР" Захарченко
Новым "министром МГБ" в "ЛНР" назначили Анатолия Антонова, который имеет отношение к главарю "ДНР" Александру Захарченко. Человек с такими же фамилией, именем и отчеством был назначен летом этого года на должность первого зама "министра государственной безопасности ДНР", передает "Диалог.UA".
Об этом свидетельствует указ о назначении за подписью главаря донецких боевиков Захарченко.
Напомним, ранее эту "министерскую" должность занимал Леонид Пасечник, который в результате переворота в оккупированном Луганске стал главарем "ЛНР". Сегодня одним из главарей "ДНР" Денисом Пушилиным была озвучена информация о возможном объединении "Л/ДНР".
Ранее нардеп и руководитель "ИС" Дмитрий Тымчук сообщил, что высокопоставленное окружение теперь уже экс-главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с опасением ждет, что возможны зачистки. Не последнюю роль в этом сыграл главарь соседней "республики", который в ходе визитов в РФ регулярно критиковал Плотницкого: мол, тот слаб в управленческих делах.
В свою очередь, российский политолог Дмитрий Орешкин поделился мнением, что Владислав Сурков хотел через Плотницкого отправить ОРДЛО обратно в Украину, а представители силовых структур – посадить на царство в "Л/ДНР" Захарченко.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, боевики, Пушилин, Захарченко, Плотницкий, Тымчук, МГБ, Сурков
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