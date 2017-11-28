У Захарченко впервые официально сделали заявление по объединению "ДНР" и "ЛНР"

28.11.2017 13:44

Один из главарей "ДНР" и ставленник Кремля Денис Пушилин впервые официально прокомментировал возможное объединение "ДНР" и "ЛНР" в одну "республику", передает dialog.ua.

В комментарии российским СМИ Пушилин дал понять, что объединение действительно обсуждается и может позволит решить Москве упростить административное управление оккупированного Донбасса. Пушилин заявил, что пока решение об объединении не принято: для этого россиянам необходим "оптимальный момент". При этом ставленник Кремля не скрывает, что объединение позволит Москве решать многие вопросы намного "проще и эффективнее".

Напомним, ранее эксперт объяснил, что стало последней каплей, после чего в Москве решили срочно убрать главаря "ЛНР" и назначить на его место другого человека.

Добавим, что в ОБСЕ сообщили об обострении ситуации в ОРЛО после "переворота".