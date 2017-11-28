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В «ДНР»: К расстрелу приговорить можно, а расстрелять нельзя
В «уголовном кодексе ДНР» высшей мерой наказания является смертная казнь. Уже вынесено несколько таких «приговоров». Однако сейчас в «республике» попросту отсутствует норма применения исключительной меры наказания, отсутствует порядок исполнения наказания. Об этом в комментарии местной газете сообщил депутат «народного совета ДНР», «председатель комитета по уголовному и административному законодательству» Алексей Жигулин, передает dnews.dn.ua.
«Мое личное мнение: смертная казнь – это убийство. А убийство – это преступление. Впрочем, противоположное мнение также имеет право на существование», – сказал он.
Жигулин подчеркнул, что сейчас в «ДНР» исполнить такой «приговор» невозможно. «В настоящее время у нас попросту отсутствует норма применения исключительной меры наказания, отсутствует порядок исполнения наказания. Конечно, существует противоречие. Получается, что осудить можно, а исполнить приговор нельзя», – констатировал он.
По мнению «депутата», есть два способа выхода из этого противоречия. «Первый – это принятие закона о моратории на смертную казнь. Второй – создание уголовно-исполнительного кодекса, который и будет регулировать порядок применения наказания, в том числе и смертной казни. Или будет устанавливать мораторий на ее применение. Сейчас этим и занимается наш комитет», – продолжил он.
«В любом случае приговоры к исключительной мере наказания, вынесенные ранее, будут пересмотрены. Это будет или пожизненное заключение, или иной срок», – резюмировал Жигулин.
Как сообщалось ранее, «Уголовный кодекс ДНР» был разработан на основе кодекса УССР 1961 года, где высшей мерой наказания предусмотрен расстрел. «УК ДНР» принят в августе 2014 года.
В частности, недавно смертный приговор вынесли мужчине, который изнасиловал и убил ребенка 2006 года рождения.
При этом «уголовный кодекс ЛНР» не предусматривает применение смертной казни, высшей мерой наказания является пожизненное лишение свободы. По состоянию на май 2017 года здесь было вынесено пять приговоров о пожизненном заключении.
Теги: Донбасс, суд, приговор, смертная казнь, расстрел, Уголовный кодекс, ДНР
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