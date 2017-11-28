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"В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова
Елена Степова призналась, что после переворота в оккупированном Луганске ее постоянно спрашивают по поводу изменений в ОРДЛО. Большая часть вопрошавших удивилась ответу: абсолютно ничего, передает "Диалог.UA".
Степова пояснила, что кто бы ни возглавил ОРДЛО, Плотницкий, Корнет, Оболенский и даже Пушкин, изменений не будет. Как не будет их и в случае объединения "республик" в одну. Более того, она не верит в изменения после введения миротворческой миссии либо возвращения региона в Украину. Впрочем, Степова соглашается: в принципе есть вариант переломить ситуацию, но для этого придется применять жесткие меры и законы да и времени потребуется не менее 5 лет.
Блогер поясняет это тем, что оккупированная территория прошла определенную точку в такой сфере, как обнуление морали. Речь идет о промышленном и моральном ресурсах. В какую бы сторону не крутило оккупированный Донбасс, там будет стабильность – стабильность в грабежах, стрельбе, убийствах, высказывает предположение Степова.
По ее словам, после таких слов к ней обращаются с призывами не нагнетать обстановку. Однако эти люди не представляют, что такое видеть, как умирает твой город, а совсем еще недавно промышленный край становится гетто, криминально-наркоманским краем, который напичкан людьми с оружием.
Теги: Донбасс, переворот, убийство, ДНР, ЛНР, стрельба, миротворцы, Плотницкий, грабеж
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