"В ОРДЛО будет стабильность: там стабильно будут грабить, стрелять, кидать гранаты и убивать", – Елена Степова

28.11.2017 17:14

Елена Степова призналась, что после переворота в оккупированном Луганске ее постоянно спрашивают по поводу изменений в ОРДЛО. Большая часть вопрошавших удивилась ответу: абсолютно ничего, передает "Диалог.UA".

Степова пояснила, что кто бы ни возглавил ОРДЛО, Плотницкий, Корнет, Оболенский и даже Пушкин, изменений не будет. Как не будет их и в случае объединения "республик" в одну. Более того, она не верит в изменения после введения миротворческой миссии либо возвращения региона в Украину. Впрочем, Степова соглашается: в принципе есть вариант переломить ситуацию, но для этого придется применять жесткие меры и законы да и времени потребуется не менее 5 лет.

Блогер поясняет это тем, что оккупированная территория прошла определенную точку в такой сфере, как обнуление морали. Речь идет о промышленном и моральном ресурсах. В какую бы сторону не крутило оккупированный Донбасс, там будет стабильность – стабильность в грабежах, стрельбе, убийствах, высказывает предположение Степова.

По ее словам, после таких слов к ней обращаются с призывами не нагнетать обстановку. Однако эти люди не представляют, что такое видеть, как умирает твой город, а совсем еще недавно промышленный край становится гетто, криминально-наркоманским краем, который напичкан людьми с оружием.