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Военные занимают дома мирных жителей в «серой зоне» по обе линии разграничения
По обе стороны линии разграничения на Донбассе военные занимают дома мирных жителей, навлекая на них опасность обстрелов и не компенсируя ущерб. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 ноября, в Краматорске в ходе публичной дискуссии, организованной Норвежским советом по делам беженцев, об обеспечении жилищных, земельных и имущественных прав переселенцев и населения, пострадавшего от вооруженного конфликта на Донбассе рассказала представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека Галина Бочева.
«Мониторинговая миссия ООН по правам человека собирает информацию о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права по обе стороны линии разграничения. Я представляю краматорский офис, который собирает информацию на подконтрольных правительству районах Луганской и Донецкой областей. Вам известно, что минимум 17 тыс. домов повреждены или разрушены в результате обстрелов, свыше 1,5 млн человек были вынуждены оставить свои дома. Основной причиной нарушения имущественных прав населения, проживающего вдоль линии разграничения являются обстрелы, обстрелы неизбирательные, и с точки зрения гуманитарного права – это запрещенное поведение, которое расценивается, как нападение на мирное население», – говорит она.
По ее словам, помимо того, что в Украине есть проблемы с компенсацией поврежденного имущества, есть также и проблема в документировании повреждений жилья, так как сделать это можно только в том случае, если есть его владельцы и по их заявлению. Если же в таком доме проживают переселенцы, с документацией повреждений могут возникнуть проблемы. «Есть позитивный пример Крымского в Луганской области, где местные органы власти, которые создали комиссию и документировали случаи повреждения жилья даже при отсутствии владельцев, но с соответствующей пометкой, что окончательная оценка будет дана, когда владельцы подадут заявление», – продолжила Бочева.
Представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека добавила, что обстрелы – не единственное нарушение имущественных прав населения, проживающего вдоль линии разграничения. «Во время наших визитов в такие села мы наблюдаем, что почти во всех населенных пунктах размещаются те или иные военные объекты, если не в самом населенном пункте, то в непосредственной близости к нему. Очень часто жилые дома, частные дома, которые оставлены их владельцами, используются военными – или для размещения военных объектов, или для проживания. Обостряется эта проблема зимой, что объясняется погодными условиями. Но не только. Очевидно, что в доме, который рассчитан на одну семью, а проживает 20 человек, нужно выкинуть кровать, шкаф, а это имущество человека, которому принадлежит этот дом, который был вынужден его оставить. Возможно, командование этой военной части не знает, где она проживает, не может установить с ними контакт, чтобы как-то компенсировать, но это не означает, что имущественные права должны нарушаться», – рассказывает она.
Бочева добавила, что в некоторых случаях военные идентифицируют владельцев жилья. «Компенсируют, по крайней мере, затраты на электроэнергию, водоснабжение. Но это зависит от доброй воли конкретных военных, конкретного командования. К сожалению, в очень многих случаях никакой компенсации не происходит», – говорит представитель международной организации.
Она также рассказала о механизмах компенсации. «С точки зрения законодательства, в частности, Министерство обороны Украины говорит о том, что есть нормативно-правовые акты, которые позволяют составлять договоры аренды. Но мы видим, что договоры аренды составляются только с коммунальными предприятиями, но не с частными лицами. Мы не видели ни одного экземпляра такого договора. Мы обеспокоены такой ситуацией. Но компенсация электроэнергии, аренды владельцу – это не единственная проблема, которая возникает в этом контексте. Ведь, если там присутствуют военные, это привлекает обстрелы. И не только этот дом становится объектом, который может быть разрушен, но и дома соседей, в которых, возможно, живут люди», – подытожила Бочева.
Теги: Донбасс, Донецкая область, ООН, компенсация, Луганская область, жилье, ущерб, беженцы, Минобороны
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