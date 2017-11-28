Захарченко подловили на лжи. На самом деле он активно участвовал в свержении Плотницкого. ВИДЕО

28.11.2017 07:35

Главарь террористической “ДНР” откровенно лгал о своем якобы “неучастии” в свержении луганского “коллеги”. Доказательства того “проявились” в соцсетях.

Об этом сообщает "Диалог.UA" , ссылаясь на Conflict Intelligence Team. Активисты обнаружили в YouTube видео с колонной военной техники, которая возвращалась из оккупированного Луганска сразу после “госпереворота”. Она была опознана как донецкая - отдельную технику с этими же номерами ранее видели в Донецке, обвешанную флагами “ДНР”. Эксперты геолоцировали технику в ролике. Выяснилось, что она на момент съемки находилась в Дебальцево и двигалась в сторону оккупированного Донецка.

Эксперты подчеркнули, что террористы “ДНР” неоднократно подчеркивали свое неучастие в свержении Плотницкого. Эти видео полностью опровергают такие заверения.