- Стороны в Минске договорились провести обмен пленных до Нового года21:43
- Дії бойовиків на Донбасі призведуть до екологічної катастрофи21:29
- Зов природы: Дорогами предзимья, которые пахнут грибами и морем20:17
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- «Если падёт Украина, кто будет следующим?»16:57
- Донбасский фронт: Противостояние усиливается16:15
- На Донецкую область надвигается шторм15:45
- Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями14:12
- Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет10:36
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат07:50
Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет
Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук дал интервью телеканалу «Украина» о переговорах в Минске и перспективе освобождения удерживаемых лиц.
Медведчук подчеркнул, что Луганск и Донецк уже подтвердили готовность к проведению обмена и передали соответствующие утвержденные списки, вопрос сейчас только за Украиной.
«В Украине этот вопрос более сложный, во-первых, с учетом количества лиц, а во-вторых, — большого объема процессуальной работы по процессуальному очищению этих лиц. Эта работа началась на следующий день после 15 ноября и интенсивно ведется под контролем президента Украины. Сроки были согласованы на начальном этапе с президентом Украины, и было предопределено, что мы сможем проделать соответствующие действия, направленные на освобождение указанных лиц в срок до новогодних и рождественских праздников. То есть, сегодня есть все надежды провести освобождение в те сроки, о которых раньше говорилось», — сообщил политик.
Также В.Медведчук подчеркнул, что с учетом того уровня, на котором решался вопрос проведения обмена, события, имевшие место в Луганске, на обмен не повлияют. Однако на сегодняшний день даты, места и времени проведения обмена нет.
«Нет, потому что все эти три характеристики будут определены после того, как о своей полной готовности заявит Украина», — уточнил политик.
Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе также добавил, что на заседании в Минске 29 ноября вопросы обмена обсуждаться не будут.
«В этом нет никакой необходимости. Все идет по плану», — подчеркнул В.Медведчук.
Как известно, ранее В.Медведчук заявлял: «На «минской площадке», как и в перерывах между заседаниями, осуществлялась черновая работа, техническая работа по подготовке к обмену. Решения об обменах в Минске никогда не принимались и не могли приниматься, так как там нет тех, кто такие решения принимает».
Напомним, 15 ноября, на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с лидером Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктором Медведчуком. Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Владимир Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Минские договоренности, Медведчук
- Минская битва за Донбасс: что делать Украине, чтобы победить
- Минская битва за Донбасс: разведение сторон, КПВВ, вода и война
- Украину всеми силами подталкивают к прямым переговорам с представителями «Л/ДНР», – Геращенко
- Минские соглашения должны быть выполнены до конца года - Сайдик
- Порошенко: Кремль одержим имперским прошлым
- В РФ рассказали, что Кремль сделает с Донбассом
- Стороны в Минске договорились провести обмен пленных до Нового года21:43
- Дії бойовиків на Донбасі призведуть до екологічної катастрофи21:29
- Люди Плотницкого на камеру признали, как бомбили мирных жителей на Донбассе20:48
- Зов природы: Дорогами предзимья, которые пахнут грибами и морем20:17
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- В Луганске начались массовые зачистки: российские спецслужбы решили "покончить" с Плотницким18:20
- Плотницкого свергли, у «ЛНР» - новый вожак17:15
- «Если падёт Украина, кто будет следующим?»16:57
- Донбасский фронт: Противостояние усиливается16:15
- На Донецкую область надвигается шторм15:45
- Пять причин не спать без одежды22:35
- В России объявили войну Деду Морозу22:15
- Американские ученые создали уникальный клей для ран21:57
- Стороны в Минске договорились провести обмен пленных до Нового года21:43
- Дії бойовиків на Донбасі призведуть до екологічної катастрофи21:29
- Дело сына Попова: суд вынес вердикт21:02
- Люди Плотницкого на камеру признали, как бомбили мирных жителей на Донбассе20:48
- Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву20:32
- Зов природы: Дорогами предзимья, которые пахнут грибами и морем20:17
- РФ полностью прекращает движение своих поездов по Украине с 2018 года20:04
- Пять причин не спать без одежды22:35
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- 29 ноября: какой сегодня праздник12:14
- Ученые рассказали о появлении новой сексуальной ориентации10:48
- Специалисты подсказали, какие болезни лечат кошки09:18
- Уникальное место, где люди живут до 160 лет и почти не болеют08:11
- Создан новый вид алкоголя, его состав вас шокирует07:41
- В Казахстане найден аналог геоглифов долины Наска14:52
- "Турецкий тупик" Кремля: российский след в убийстве посла РФ 07:46
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео
- "Россию уже дожимают", - Карин дал свежий прогноз по Донбассу
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы