Медведчук: Сегодня в Минске вопрос обмена обсуждаться не будет

29.11.2017 10:36

Спецпредставитель Украины по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы Виктор Медведчук дал интервью телеканалу «Украина» о переговорах в Минске и перспективе освобождения удерживаемых лиц.

Медведчук подчеркнул, что Луганск и Донецк уже подтвердили готовность к проведению обмена и передали соответствующие утвержденные списки, вопрос сейчас только за Украиной.

«В Украине этот вопрос более сложный, во-первых, с учетом количества лиц, а во-вторых, — большого объема процессуальной работы по процессуальному очищению этих лиц. Эта работа началась на следующий день после 15 ноября и интенсивно ведется под контролем президента Украины. Сроки были согласованы на начальном этапе с президентом Украины, и было предопределено, что мы сможем проделать соответствующие действия, направленные на освобождение указанных лиц в срок до новогодних и рождественских праздников. То есть, сегодня есть все надежды провести освобождение в те сроки, о которых раньше говорилось», — сообщил политик.

Также В.Медведчук подчеркнул, что с учетом того уровня, на котором решался вопрос проведения обмена, события, имевшие место в Луганске, на обмен не повлияют. Однако на сегодняшний день даты, места и времени проведения обмена нет.

«Нет, потому что все эти три характеристики будут определены после того, как о своей полной готовности заявит Украина», — уточнил политик.

Спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе также добавил, что на заседании в Минске 29 ноября вопросы обмена обсуждаться не будут.

«В этом нет никакой необходимости. Все идет по плану», — подчеркнул В.Медведчук.

Как известно, ранее В.Медведчук заявлял: «На «минской площадке», как и в перерывах между заседаниями, осуществлялась черновая работа, техническая работа по подготовке к обмену. Решения об обменах в Минске никогда не принимались и не могли приниматься, так как там нет тех, кто такие решения принимает».

Напомним, 15 ноября, на территории Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина, премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с лидером Общественного движения «Украинский выбор – Право народа» Виктором Медведчуком. Виктор Медведчук обратился к Владимиру Путину с просьбой посодействовать освобождению удерживаемых украинских граждан по формуле «74 на 306». Владимир Путин в тот же день пообщался с представителями ОРДО и ОРЛО, которые подтвердили готовность к проведению такого обмена.

Источник: https://from-ua.com