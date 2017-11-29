На Донецкую область надвигается шторм

29.11.2017 15:45

Ожидают сильные порывы ветра

Сегодня по всей территории Донецкой области синоптики прогнозируют ухудшение погоды. На сайте службы ГСЧС в Донецкой области появилась информация о том, что сегодня порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду.



Такое ненастье характерно тем, что ветер обрывает провода, ветви деревьев. В этот раз ситуация усложняется еще и тем, что на кромках крыш весят гряды сосулек. Поэтому жителей Донецкой области просят чаще поднимать голову вверх или проложить свой путь таким образом, чтоб не ходить под стенами многоэтажек.





