Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями

29.11.2017 14:12

Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ «Майорск», где кроме военных находились мирные жители, оставшиеся там на ночь.

Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «Вчера вечером с 21:45 до 22:15 рашисты обстреляли КПВВ „Майорск“ из стрелкового оружия. К тому времени в пункте оказания помощи находились 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и 4 сотрудника ГСЧС».

Чиновник отметил, что во время обстрела гражданские и спасатели спустились в укрытие. Затем в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Однако, уже утром модуль отремонтировали и восстановили его работу.

Источник: https://donpress.com