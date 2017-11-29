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Жебривский: Боевики обстреляли КПВВ «Майорск» с мирными жителями
29.11.2017 14:12
Вчера вечером боевики обстреляли КПВВ «Майорск», где кроме военных находились мирные жители, оставшиеся там на ночь.
Глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский сообщил: «Вчера вечером с 21:45 до 22:15 рашисты обстреляли КПВВ „Майорск“ из стрелкового оружия. К тому времени в пункте оказания помощи находились 11 гражданских, которые остались на ночевку на КПВВ, и 4 сотрудника ГСЧС».
Чиновник отметил, что во время обстрела гражданские и спасатели спустились в укрытие. Затем в надувном модуле ГСЧС при осмотре обнаружили два отверстия от попадания пуль. Однако, уже утром модуль отремонтировали и восстановили его работу.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, Майорск, КПВВ
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