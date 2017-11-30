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Боевики за сутки 18 раз нарушали режим тишины, потерь среди украинских военных нет
Участники незаконых вооруженных формирований (НВФ) в зоне проведения АТО за минувшие сутки, 29 ноября, 18 раз нарушали режим прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО
"За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Враг провел семь минометных обстрелов оборонительных укреплений сил АТО и всего выпустил около полусотни мин. Пострадавших среди украинских военных нет", - сказано в сводке пресс-центра.
При этом на Луганском направлении на Светлодарской дуге боевики неоднократно, с небольшими перерывами, вели огонь из 120-ти и 82-тимиллиметровых гранатометов, зенитных установок и вооружения БМП по позициям ВСУ возле Луганского, а из стрелкового оружия - вблизи Новолуганского.
На Донецком направлении под гранатометный огонь боевиков попали окраины Авдеевки, а из легкого пехотного вооружения незаконные вооруженные формирования провоцировали украинских военных на подступах к Красногоровке.
В районе населенных пунктов Зайцево, Майское и Гладосово зафиксирован пролет вражеского БПЛА, запрещенного Минскими договоренностями.
Теги: Донбасс, АТО, потери, обстрелы
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