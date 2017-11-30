Последние новости раздела
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу18:43
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения18:01
- Медведчук считает ошибкой Киева отказ от прямого диалога с республиками Донбасса17:41
- В оккупированном Луганске "гуляют" фальшивые рубли16:41
- Разведка рассказала, как боевики "позаботились" об инвалидах на Донбассе15:58
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова15:41
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
Горловка уверена в скорой «сдаче» ВСУ
30.11.2017 08:10
В Горловке как среди местного населения, так и боевиков «3-й омсбр» циркулируют упорные слухи, что «город будут сдавать ВСУ». Об этом пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
«МГБ ДНР» принимает меры по выявлению «паникёров и распространителей слухов», однако на данный момент – без особых результатов, - отмечает Тымчук.
Теги: Донбасс, Горловка, слухи, ВСУ
Читайте также:
- В Горловке легкая паника. На "Стироле" произошел выброс аммиака?
- Печальный итог чрезмерных возлияний: один в больнице, второй - в морге
- В Горловке собака набросилась на детей
- Телефонный хулиган взял скандальное интервью у Русланы (ВИДЕО)
- Горловские предприниматели не выдерживают конкуренции
- Бадоев увидел в Жасмин жену
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России19:13
- Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу18:43
- Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения18:01
- Медведчук считает ошибкой Киева отказ от прямого диалога с республиками Донбасса17:41
- На Донбассе ракета боевиков попала в грузовик ВСУ. ВИДЕО17:22
- В оккупированном Луганске "гуляют" фальшивые рубли16:41
- Разведка рассказала, как боевики "позаботились" об инвалидах на Донбассе15:58
- Жесткие меры: в США раскрыли главную угрозу для Кремля от новых санкций22:10
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Правоохранители хотят привлечь к ответственности организатора факельного шествия20:52
- СБУ в центре Донецка и Горловки разместила проукраинские билборды20:21
- Как Кремль делал предателей из украинских силовиков на Донбассе - блогер19:59
- Советник главаря "ДНР" тиражирует ложь о согласии Украины принять 20 тысяч беженцев из Африки и Азии19:38
- В оккупированном Луганске на зданиях "государственной власти" появились флаги России19:13
- Россия методично при помощи подкупов и шантажа вынуждала сотрудничать силовиков и чиновников Донбасса с ФСБ.18:48
- Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу18:43
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Как вылечить пяточную шпору15:19
- Спасаемся от зубной боли14:56
- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
- Переселенцы из Донбасса считают, что украинскую власть надо постоянно контролировать12:39
- К Новому году украинцев ожидает сюрприз от гривни07:47
- Пять причин не спать без одежды22:35
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы 18:48
- Предсказание на 2018 год от экстрасенса и астролога Хаяла Алекперова12:32
- В бой вступят регулярные войска РФ, которые стоят у границы. Война на Донбассе пойдет по новому сценарию
- Россия вынесла “приговор” Донбассу - не мечтайте о хорошей жизни ближайшие 10 лет: кремлевские СМИ выступили с настораживающим сообщением о судьбе “Л/ДНР”
- Возвращение “ДНР” и “ЛНР” в состав Украины: скандальный сенатор РФ Пушков выдвинул ультиматум Трампу
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- "В Донецке ситуацию под контролем мы не удержим...", - в "ДНР" предрекают Захарченко силовую смену власти
- Важно! Из Луганска в Донецк выехала колонна головорезов! Видно «чечена». Скандальное видео
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Россия не ограничится лишь Донбассом. Названы регионы Украины, которые могут быть захваченными следующими
- Еще три категории больных будут бесплатно получать лекарства