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Архив - Донецкая область

Горловка уверена в скорой «сдаче» ВСУ

30.11.2017 08:10
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Горловка уверена в скорой «сдаче» ВСУ

В Горловке как среди местного населения, так и боевиков «3-й омсбр» циркулируют упорные слухи, что «город будут сдавать ВСУ». Об этом пишет координатор ИС Дмитрий Тымчук в Фейсбуке.
«МГБ ДНР» принимает меры по выявлению «паникёров и распространителей слухов», однако на данный момент – без особых результатов, - отмечает Тымчук.



Теги: Донбасс, Горловка, слухи, ВСУ
 
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