Летальное оружие усилит войну. Медведчук сделал новое заявление по Донбассу

30.11.2017 18:43

Политик Виктор Медведчук считает, что предоставление Киеву летального оружия лишь усугубит ситуацию на востоке нашей страны. Об этом он заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия 24", передает "Диалог.UA".

По его словам, это, скорее всего, приведет к эскалации конфликта на Донбассе. Он еще раз подчеркнул, что Москва является ярым противником данной идеи. "Предоставление летального оружия не поможет, а усугубит мирное разрешение и мирное урегулирование на востоке Украине", - сказал политик. Помимо этого, Медведчук также поведал, на каком этапе сейчас находятся переговоры относительно обмена пленными. Он уверяет, что стороны уже фактически готовы и обмен, как и было запланировано, состоится до Рождества. Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее Виктор Медведчук рассказал, почему на самом деле президент РФ Владимир Путин согласился на обмен пленными на Донбассе.