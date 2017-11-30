“Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова

30.11.2017 15:41

Российские “добровольцы” и местные боевики Донбасса, которые в 2014 году пошли против Украины с оружием в руках, спешат откреститься от провала проекта “Новороссия” и неудачной войны за “независимость”. Наемник Стрелкова из Благовещенска Андрей Кузнецов признал, что поддался российской пропаганде три года назад, а теперь разочарован в провале кремлевского проекта на востоке Украины, развалом экономики Донбасса и России и нищетой бывших “защитников”, пишет “Диалог.UA”.

“Вы сами зашли на Донбасс не сами по себе, а по "хитрому плану свыше", и нас позвали за собой. Я поехал через всю страну на Донбасс после вашего телеобращения из Славянска. И многие также сделали…А потом вы ушли, а мы остались. Многие - навсегда. Остались в этом де**ме, что началось там твориться. В войне, которую ВЫ начали”, - написал террорист.

Он уверяет, что ни россияне, ни местные боевики не виноваты в провале “Новороссии”, хотя сами стали жертвами аферы Кремля. В ответ на заявление Стрелкова Кузнецов пишет, что после войны на востоке Украины многие наемники вынуждены ехать в Сирию. “Ругайте тех, кто эту войну в Сирии затеял, кто собирает и отправляет туда людей, кто их там кидает в пекло, кто наживается на этом. Ругайте поименно, с фактами, смело и решительно, а простых бойцов трогать не надо!” – завил оккупант