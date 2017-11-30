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На Донбассе 36 шахт не эксплуатируются из-за подтопления
С начала конфликта на востоке Украины на промышленных объектах Донбасса зафиксировано более 500 случаев нарушения штатной деятельности и аварийных ситуаций, пострадали около 60 объектов природно-заповедного фонда, о чем свидетельствуют данные исследования, проведенного ОБСЕ при поддержке правительств Австрии и Канады. Согласно результатам исследования, презентованным в среду в Киеве, 36 шахт региона не подлежат дальнейшей эксплуатации из-за подтопления или полного затопления, сообщает Интерфакс-Украина.
"В результате боевых действий неоднократно отключались от электроснабжения угледобывающие предприятия, что приводило к остановке водооткачивающих систем, что в ряде случаев приводило к полному затоплению шахт", - говорится в исследовании.
Согласно данным, на сегодняшний день полностью не работает водоотвод на неподконтрольных Киеву территориях - от Енакиево до Горловки, в районе Первомайска, частично в Донецке, Макеевке, Шахтерске, Торецке.
Кроме того, значительное превышение концентрации азота и фосфора зафиксированы в реках Кальмиус, Кальчик, Северский Донец, Клебан-Бык.
"Систематическое превышение концентрации загрязняющих веществ в грунтах в районе проведения боевых действий в 1,1-1,3 раза было отмечено (ртути, ванадия, кадмия, нерадиоактивного стронция). В отдельных случаях превышение показателей достигало 17 раз", - говорится в результатах исследования.
Кроме того, в документе отмечается сложная ситуация с твердыми бытовыми отходами, к которым с начала российской агрессии добавились остатки военной техники, разрушенных строений, утилизация которых невозможна без разминирования территорий и обезвреживания боеприпасов.
Присутствующий на презентации министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил, что состояние экологии та территории Донбасса и до 2014 года было "сложным", а военная агрессия России серьезно вредит окружающей среде и создает техногенно-экологические угрозы.
"Остается критической ситуация с загрязнением подземных и поверхностных вод, в первую очередь эти угрозы несут подтопленные шахты. Уровень загрязнения питьевой воды для этого региона остается высоким. Ситуация с лесными массивами также остается сложной из-за неконтролируемой вырубки", - сказал он.
Министр также призвал к более тесной координации международных усилий в преодолении последствий для экологии региона.
Напомним, как сообщалось ранее, по мнению ряда экспертов — инженеров, горняков и экологов, — в среднесрочной перспективе Донбасс с высокой долей вероятности станет зоной техногенного бедствия.
Это будет 15 тыс. квадратных километров соленых болот, с разрушенными трубопроводами, шоссейными и железными дорогами, невозможностью капитального строительства и почти полным отсутствием собственных источников питьевой воды. Процесс деградации будет сопровождаться десятками локальных гидроударов, эквивалентных землетрясениям в 3–4 балла, влекущих разрушение коммуникаций и строений. При этом дело может не ограничиться территорией "Л/ДНР" — существуют серьезные трансграничные риски для южного региона России с центром в Ростове-на-Дону и общего с Украиной Азовского моря.
Теги: Россия, Донбасс, шахта, экология, ОБСЕ, ДНР, ЛНР
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