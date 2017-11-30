На неподконтрольный Донбасс Красный Крест направил 236 тонн гуманитарного груза

30.11.2017 12:39

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса почти 236 тонн гуманитарного груза в состав которого вошли гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации. Об этом сегодня, 30 ноября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает dnews.dn.ua.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неконтролируемой территории от Миссии Международного комитета Красного Креста последовали 13 автомобилей с грузом гуманитарного назначения, среди которых гигиенические средства, медикаменты, продуктовые наборы и песок для фильтрации общим весом почти 236 тонн», – сказано в сообщении.