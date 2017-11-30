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ОБСЕ зафиксировала более 300 взрывов на Донбассе
В то же время количество нарушений режима прекращения огня уменьшилось. В Донецкой области СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества взрывов с вечера 27 ноября по 28 ноября - примерно 360. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Миссии, передает РБК-Україна.
В то же время, представители Миссии зафиксировали уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Также в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, в том числе 20 взрывов, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва.
Отмечается, что СММ продолжает осуществлять мониторинг процесса разведения сил и средств, а также стараться получить неограниченный доступ к участкам разведения в районах н. п. Станица Луганская (16 км северо-восточнее Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка).
Напомним, в зоне проведения АТО на Донбассе за минувшие сутки, 28 ноября 2017 года, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили боевые травмы.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Луганская область, ОБСЕ, АТО, взрывы
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