Опасный гололед! В Мариуполе травмировалось почти 80 человек

30.11.2017 13:21

За минувшие сутки из-за гололеда в Мариуполе травмировалось почти 80 человек. Об этом 0629 сообщили медики.

"Скорая" оказала помощь 28 мариупольцам, травмированным на льду.

Из этого числа 15 уличных травм произошло в Центральном районе, 6 - в Левобережном, 5 - в Приморском и 2 - в Кальмиусском.

Большинство травмированных пожилые люди, однако зафиксирован случай, когда во время прогулки 4-летний ребенок упал на лед и ударился головой. С черепно-мозговой травмой малыша доставили в нейрохирургию областной больницы.

В травмпункт горбольницы №9 за сутки обратилось 49 мариупольцев. С переломами рук, ног, растяжениями, ушибами. Это довольно большое число для данного травмпункта и связано это с тем, что травмпункт БСМП не работает.

Напомним, как сообщалось ранее, вчера на городских дорогах из-за гололеда произошло 7 ДТП, в которых пострадали четверо людей.