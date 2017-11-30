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Отвод войск в зоне АТО не представляет угрозы для гражданского населения
Министр по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявляет, что планируемый отвод войск на трех участках в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) не представляет угрозы для гражданского населения, передает interfax.com.ua.
"Мы сейчас прорабатываем механизмы взаимодействия, когда компонент безопасности будет взаимодействовать с теми ведомствами, которые занимаются обеспечением гражданского населения. Я думаю, что не будет рисков для того, чтобы гражданское население претерпело какие-то негативные последствия из-за этого решения. Хочу подчеркнуть, что компонент безопасности, который предусматривает отведение вооружения не означает, что эта территория не находится под контролем", - сказал министр в эфире "5 канала", комментируя возможные риски для гражданского населения вследствие планируемого отведения войск на трех участках линии соприкосновения на Донбассе.
Он отметил, что отвод войск не приведет к увеличению "серой зоны" на линии соприкосновения сторон. "По моему мнению, зона безопасности, которая как раз будет создана фактически, она наоборот призвана на то, чтобы уменьшить угрозу для гражданского населения. Если нет вооружений ни с того, ни с другой стороны, то уменьшается риск начала боевых действий или обстрелов", - сказал министр.
Как сообщалось, с 22 сентября, начинаются подготовительные работы для осуществления отведения сил и средств Вооруженных сил Украины и ОРДЛО на трех участках на линии соприкосновения сторон на Донбассе, определенных в рамочном соглашении Трехсторонней контактной группы (ТКГ), сообщил представитель Украины в подгруппе по безопасности ТКГ Евгений Марчук.
Теги: Донбасс, войска, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, отвод, серая зона
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