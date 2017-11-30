Разведка рассказала, как боевики "позаботились" об инвалидах на Донбассе

30.11.2017 15:58

На оккупированных территориях ухудшается обстановка. На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей мирное население продолжает страдать от преступных действий боевиков. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает segodnya.ua.

"В частности, увеличилось количество случаев мародерства, похищения топливных материалов (дров), предназначенных для пенсионеров-инвалидов", – пояснили в ведомстве.

Напомним, в среду, 29 ноября, в Минске завершился очередной раунд переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, на которых стороны таки пришли к взаимопониманию по обмену пленными.