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Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР
Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка решил обратиться в Службу безопасности Украины (СБУ) в связи с использованием обозначений «ДНР» и «ЛНР» (на английском языке) вместо Донецкой и Луганской областей на карте Украины. Последняя была продемонстрирована на форуме по безопасности (Lviv Security Forum), передают fakty.ua.
«Я считаю, что это элемент гибридной войны, который направлен против Украины, для того, чтобы дестабилизировать ситуацию во Львовском регионе. Я вынужден буду обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы они проверили — случайность ли это или задуманное действие, чтобы дискредитировать Львовский регион», — заявил Синютка, который покинул форум в знак протеста.
В свою очередь вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид принесла извинения украинцам и заявила, что провокационную карту «редактировал» приглашенный на форум евродепутат Сариуш-Вольский.
«Я искренне прошу прощения у всех тех, кого это могло задеть… Я думаю, что это для нас очередной урок, что с картами всегда нужно быть осторожными», — цитирует Сыроид «Громадське радио».
Организаторами форума выступили в т. ч. Львовский городской совет и члены партии «Объединение «Самопомич».
Напомним, что после принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса в отношении оккупированных территорий будут использовать не названия самопровозглашенных «Луганская народная республика» и «Донецкая народная республика», а выражение «представители оккупационных администраций Российской Федерации».
Теги: Украина, Донбасс, Российская Федерация, СБУ, Верховная Рада, ДНР, ЛНР
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