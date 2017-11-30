В МИД Германии заговорили о перспективе снятия санкций с России: озвучено важное условие

30.11.2017 13:40

В министерстве иностранных дел Германии заявили о готовности рассмотреть перспективу пошагового снятия санкций с России, если будет наблюдаться прогресс в выполнении минских договоренностей. Об этом сказала представительница МИД Германии Мария Адебар, передает "Диалог.UA".

По ее словам, Берлин готов обсуждать в рамках Евросоюза возможность постепенного снятия санкций с России, если последняя продемонстрирует прогресс в выполнении минских договоренностей. "Если будет отмечаться прогресс, то в рамках ЕС мы будем думать о том, чтобы шаг за шагом говорить о возможной перспективе снятия санкций", - сказала Адебар.

При этом она подчеркнула, что пока Германия обеспокоенно наблюдает за действиями России на востоке Украины. "Министр (глава МИД Германии Зигмар Габриэль - ред.) неоднократно говорил, что минские договоренности и их выполнение являются тем, что мы хотели бы видеть воплощением в жизнь", - добавила Адебар.