В оккупированном Луганске "гуляют" фальшивые рубли

30.11.2017 16:41

Так называемое «МВД ЛНР» зафиксировало факты сбыта поддельных денег.

В сообщениях пресс-службы «ведомства» фигурируют купюры номиналом пять тысяч рублей.

Два случая их сбыта задокументированы в одном из отделений «государственного банка ЛНР» в Ленинском районе оккупированного города. Возбуждено два уголовных дела.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в «ДНР» признали экстремистскими журналы иеговистов.