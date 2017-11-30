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- В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей14:43
В Приазовье распахано поле с неубранной пшеницей
В статье «Ничейная» пшеница в Приазовье. Почти детективная история» (газета «Донбасс» 01.09.2017 г.) мы рассказали о «бесхозном» пшеничном поле в селе Покровское Мангушского района. Чиновники организовывали проверки, писали письма, ссылались на отсутствие полномочий, а пшеница продолжала стоять неубранная.
Судьба «ничейного» урожая была решена 18 ноября. Правда, нельзя сказать, что она оказалась счастливой - поле вместе с неубранными колосьями просто-напросто перепахали.
И слетелось вороньё...
75 тонн пшеницы, которые могли бы быть собранными с 25 гектаров, серьёзно пополнили бы бюджет села. В Покровском множество болевых вопросов - требуется ремонт старого водопровода, дороги превращены в колдобины, нет автобусного сообщения с Мариуполем. Решить проблемы невозможно, поскольку бюджет села пуст. Убранная вовремя пшеница помогла бы справиться хотя бы с частью проблем. Однако, вместо жатвы - налитые золотом колосья впахали в землю.
…Трактор усердно распахивал поле два дня. Потом там уже хозяйничали птицы, деловито вышагивая и опуская клювы к земле.
«Когда в поле после боя лежат покойники, то вороньё туда слетается. И тут точно также запахали пшеницу, погибла пшеница, и вороны прилетели, - грустно говорит жительница села Покровское, член НСЖУ, общественница Инна Комиссарова. - 85 лет назад люди умирали от голода, а сегодня нелюди запахали пшеницу в землю, уничтожили её».
Так случилось, что уничтожение пшеничного поля произошло накануне Дня памяти жертв Голодомора 1932-1933 г.г. «85-я годовщина Голодомора… В те страшные годы за три колоска, вынесенных с поля, человека могли расстрелять, а сегодня уничтожено столько тонн зерна! Неужели это останется безнаказанным?» - с негодованием прокомментировала происшедшее в селе Покровское председатель мариупольского историко-просветительского правозащитного общества «Мемориал» Галина Захарова.
«Когда в товарищах согласья нет»
В 2011 году жителям села были выделены земельные участки под жилую застройку. Однако новостройки так и не появились, поскольку землю затем отдали участникам АТО. Узнав об этом, селяне, которые, практически, оформили все необходимые документы на выделенную им землю, в поисках справедливости обратились к руководству района.
В апреле 2017 года на место спорных участков прибыли глава райадминистрации Дмитрий Черница и руководитель Покровской сельрады Леонид Супрун. Тогда-то чиновники и селяне с изумлением увидели дружные всходы озимой пшеницы, покрывающие 25-гектарный участок, на котором, согласно плану, должны были вырасти жилые дома.
Поле стало считаться «ничейным», поскольку собственник взошедшей пшеницы найден не был, сама пшеница была «арестована», и, как сказано выше, начался неспешный бюрократический процесс по «легализации» хлебной нивы. На смену лету пришла осень, сентябрь сменился октябрём - пшеница оставалась неубранной. А в ноябре поле вместе с налитыми колосьями распахали…
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Николая РЯБЧЕНКО.
Теги: Донбасс, пшеница, поле, Приазовье
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