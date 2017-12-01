- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Скандал на Lviv Security Forum: на карте Украины появились "народные республики" ДНР и ЛНР22:31
Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан
За три года государство "не досчиталось" около 1,6 млн граждан. Примерно столько людей вынуждены были мигрировать в пределах Украины, выехав с захваченных территорий Донбасса и аннексированного Крыма. Около 520 тысяч осели в неоккупированных районах Донецкой области, почти 300 тысяч – на Луганщине. Они зарегистрировались как внутренне перемещенные лица. Но оказалось, что, даже при наличии официального статуса, их лишили части гражданских прав.
Госбюджет не учитывает жизненные интересы этих людей. Причина – несовершенные методики расчета, отсутствие единой системы учета ВПЛ, чрезмерная бюрократизация. Ситуация с распределением медицинской субвенции наглядно демонстрирует несправедливое отношение государства к переселенцам.
В 2016 году общими усилиями с руководством Донецкой ВЦА нам удалось раскрыть Минздраву глаза на проблему. В результате для оккупированных районов предусмотрели резерв субвенции в сумме 868,7 млн гривен. А правительство пропорционально распределило ресурс между регионами, принявшими переселенцев. Тогда Донецкая область получила 300,6 млн гривен, Луганская – 152,4 млн, а вместе – 52% общего объема. Это соответствовало количеству зарегистрированных ВПЛ на их территории.
В текущем году резерв медсубвенции составил уже 1,038 млрд. Но, несмотря на рост показателя, Кабмин определил для Донецкой и Луганской областей соответственно лишь 54,8 млн и 19,2 млн. А к примеру, Харьковской – 73,5 млн гривен, Львовской – 66,7 млн, Одесской – 63,7 млн, хотя процент проживающих там внутренних мигрантов существенно ниже.
Таким образом, две области, принявшие более половины всех переселенцев, получили на их медобслуживание 7% от общей суммы. Или впятеро меньше, чем в прошлом году.
Подобная арифметика крайне болезненна для переселенцев и приютивших их общин. Ведь последние вынуждены делить свои небогатые бюджеты с новыми жителями. Это повышает нагрузку на медучреждения и работающих там врачей. Увеличивается расход медикаментов, которые люди и так большей частью покупают за свои деньги. Инфраструктуры стационарного и амбулаторного лечения часто не хватает, чтоб обслужить возросшее население территорий.
Данная ситуация противоречит здравому смыслу. Правительство декларирует защиту интересов ВПЛ, но при этом МОЗ хочет использовать "не по назначению" большую часть средств, зарезервированных для медицинских потребностей именно этой категории граждан. Запросы к профильному министерству остаются без ответа.
Некорректный пересчет медсубвенции – лишь видимая часть проблемы. Неточный учет переселенцев (я уже анализировал причину) искажает в целом социальную политику в стране, влияя на распределение других трансфертов.
На днях мы сделали первый шаг к восстановлению справедливости. Подготовили поправки к проекту Закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (№7116). Убедили депутатов проголосовать документ в первом чтении. После его принятия правительство будет определять суммы горизонтального выравнивания местных бюджетов на основе Единой информационной базы данных, которая учитывает точное количество ВПЛ.
Но ситуация уже требует следующего шага – распределения всех бюджетных средств с учетом переселенцев. Люди устали от ведомственного "футбола". Чиновничьи "бои без правил" не могут быть выше интересов общества.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, переселенцы
- Великоимперское воровство или Оккупированному Донбассу подписан смертный приговор
- Донбасских боевиков вербуют в Сирию
- Россия хочет натравить донбасских террористов на Турцию
- На оккупированном Донбассе процветает дезертирство: путинские наемники и местные боевики "ДНР" массово бегут с линии фронта
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- Представитель Украины озвучила, кого из боевиков "Л/ДНР" могут амнистировать и при каких условиях
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Донбасс и переселенцы: почему "потерялись" 1,6 млн граждан19:40
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт19:02
- Грымчак: Весной 2018 года Россия уйдет с Донбасса (Видео)17:40
- “ЛНР” и “ДНР” не объединятся, даже если захочет Москва: стало известно, кто помешает слиянию “республик”15:54
- В штабе АТО сделали важное заявление по продвижению ВСУ15:38
- «Переворот» в «ЛНР»: довольны все - Тымчук14:03
- Жебривский в Мариуполе: разминирование Донетчины иностранцы оценивают в миллиард долларов 12:00
- Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло09:00
- Астрологический прогноз на 2-8 декабря22:37
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- У Миграционной службы есть приятный сюрприз для украинцев22:07
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- Жителей 20 сел около Мариуполя обеспечит теплом Ватикан21:38
- Казарин: Крым сам не вернется в Украину, его надо возвращать21:20
- Маслякова уволили из КВН из-за подозрений о денежных махинациях21:02
- В Широкино боевики гонят собак на мины (ВИДЕО)20:47
- Экс-советник Трампа признался во лжи ФБР20:30
- Новый церковный закон: православным запретили венчаться с тем, кого они видят каждый день20:15
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Что ждет украинцев с 1 декабря: новый безвиз, больше денег и «приказные» алименты