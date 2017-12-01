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Нищета и безысходность: что гонит переселенцев обратно в пекло
Переселенцы из ОРДЛО вынуждены возвращаться на Донбасс – у них нет работы и, соответственно, денег для аренды жилья в других городах Украины
Об этом сообщает Международная организация миграции ООН.
Согласно опросу, который провела организация, около 70% опрошенных украинцев, которые покинули свои дома из-за боевых действий, сейчас вынуждены вернуться – им негде работать и нечем платить.
Что самое страшное, более половины тех, кто возвращается, это люди старше 60 лет – пенсионеры. «Это повышает уязвимость, поскольку пенсия связана со статусом переселенца и проживанием на территории неподконтрольной правительству», — говорится в сообщении организации.
Кроме того, почти две трети опрошенных говорят, что их доходы покрывают только их потребности в продовольствии. Так, среднемесячный доход переселенца составляет около 87 долларов — в районах, которые не контролируются правительством. Это намного ниже прожиточного минимума (около 113 долларов), рассчитанного Министерством социальной политики.
Напомним, ранее сообщалось, что на нужды переселенцев и внутренне перемещенных лиц в 2017 году из государственного бюджета Украины выделили 3 226 665 тысяч гривен. Параллельно с этим НАПК сообщало, что на финансирование уставной деятельности в III квартале 2017 года шести политических партий, представленных в парламенте, из госбюджета было выделено более 100 млн гривен. В частности, на нужды партии «Оппозиционный блок» выделили 12,1 млн гривен.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, АТО, переселенцы
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