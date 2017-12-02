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Архив - Донецкая область

18 против 99: СММ ОБСЕ рассказала о размещении тяжелого вооружения в зоне АТО

02.12.2017 07:20
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18 против 99: СММ ОБСЕ рассказала о размещении тяжелого вооружения в зоне АТО

За период с 13 по 26 ноября ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась. СММ ОБСЕ зафиксировала в общей сложности более 14 500 нарушений режима прекращения огня.

Отмечается, что речь идет о 20-процентном увеличении, по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Миссия продолжает фиксировать наличие тяжелого вооружения, размещенного в нарушение линий отвода: 18 единиц в подконтрольных правительству районах и 99 - в районах вне правительственного контроля.

Процесс разведения сил и средств застопорился на всех трех согласованных участках.



Теги: Донбасс, вооружение, АТО, обстрелы, СММ ОБСЕ
 
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