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Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО
Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время традиционного брифинга, что за прошлые сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Враг выпустил по позициям наших войск 34 мины калибра 120 мм, и 59 мин калибра 82 мм.
"Отмечу, что уже этой ночью зафиксировано 2 враждеских обстрела по позициям вблизи Луганского. Враг применил запрещенные минометы калибра 120 мм, в общем выпустив 19 боеприпасов", - заявил Мотузяник.
По его словам, чтобы успокоить противника, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ 14 раз открывали огонь, используя штатное вооружение.
"Вчера в результате вражеского обстрела у Троицкого, один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуирован, но, к сожалению, от полученных ран военнослужащий скончался в больнице г. Попасная, - отметил спикер. - Кроме этого, в районе Верхнеторецкого в результате подрыва на вражеской растяжке получил ранения еще один украинский военный. Он был доставлен в военный мобильного госпиталь, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь".
Напомним, что опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
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- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
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