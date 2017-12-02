Летящие мины, подрыв и смертельное ранение: уточненные данные из зоны АТО

02.12.2017 14:28

Спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщил сегодня во время традиционного брифинга, что за прошлые сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Враг выпустил по позициям наших войск 34 мины калибра 120 мм, и 59 мин калибра 82 мм.



"Отмечу, что уже этой ночью зафиксировано 2 враждеских обстрела по позициям вблизи Луганского. Враг применил запрещенные минометы калибра 120 мм, в общем выпустив 19 боеприпасов", - заявил Мотузяник.



По его словам, чтобы успокоить противника, за минувшие сутки военнослужащие ВСУ 14 раз открывали огонь, используя штатное вооружение.



"Вчера в результате вражеского обстрела у Троицкого, один защитник Украины получил тяжелое ранение. Он был оперативно эвакуирован, но, к сожалению, от полученных ран военнослужащий скончался в больнице г. Попасная, - отметил спикер. - Кроме этого, в районе Верхнеторецкого в результате подрыва на вражеской растяжке получил ранения еще один украинский военный. Он был доставлен в военный мобильного госпиталь, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь".



Напомним, что опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.