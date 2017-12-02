Американец Алекс воюет на Донбассе против российских оккупантов

02.12.2017 16:35

24-летний американец Алекс из штата Род-Айленд уже четыре месяца воюет на Донбассе в составе Грузинского легиона 54-й бригады ВСУ.



Как сообщает Фонд "Повернись живим" ("Вернись живым"), в Украину парень попал неслучайно: его дедушка был родом из Винницы. Два года назад Алекс поехал знакомиться со страной своего предка. Тут он встретил свою любовь, которая родилась в Донецке.



"Теперь Алекс воюет, чтобы освободить Донбасс от российских оккупантов, - отмечается на странице Фонда в Фейсбуке. - Для своих 24-х у парня впечатляющее армейское прошлое: в США он был кадровым военным, прошел Афганистан. "Дякую, одяг, увага", - с характерным американским акцентом Алекс говорит слова, которые уже выучил на украинском. Парень признается, что не чувствует языкового барьера, ведь в его подразделении много кто говорит на английском. "Главное, - признается военный, - это сплоченное сотрудничество на поле боя".