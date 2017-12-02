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Архив - Донецкая область

Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ

02.12.2017 21:00
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Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), представители Миссии стараниями боевиков "ДНР" дважды столкнулись с ограничением свободы передвижения.

Так, на блокпосте, расположенном при въезде в неподконтрольный правительству пос. Минеральное (10 км к северо‑востоку от Донецка) с юго‑восточной стороны, невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде.

Еще один невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде дальше на запад через блокпост, расположенный в подконтрольном "ДНР" пос. Каштановое (13 км к северу от Донецка).



Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
 
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