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Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ
02.12.2017 21:00
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), представители Миссии стараниями боевиков "ДНР" дважды столкнулись с ограничением свободы передвижения.
Так, на блокпосте, расположенном при въезде в неподконтрольный правительству пос. Минеральное (10 км к северо‑востоку от Донецка) с юго‑восточной стороны, невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде.
Еще один невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде дальше на запад через блокпост, расположенный в подконтрольном "ДНР" пос. Каштановое (13 км к северу от Донецка).
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, СММ ОБСЕ
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