Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ

02.12.2017 21:00

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), представители Миссии стараниями боевиков "ДНР" дважды столкнулись с ограничением свободы передвижения.



Так, на блокпосте, расположенном при въезде в неподконтрольный правительству пос. Минеральное (10 км к северо‑востоку от Донецка) с юго‑восточной стороны, невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде.



Еще один невооруженный член "ДНР" отказал патрулю Миссии в проезде дальше на запад через блокпост, расположенный в подконтрольном "ДНР" пос. Каштановое (13 км к северу от Донецка).