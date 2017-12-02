"Будем держаться!" Появилось видео из Верхнеторецкого

02.12.2017 07:01

Военное ТВ Украины опубликовало репортаж из н.п. Верхнеторецкого, где силы АТО недавно улучшили свое тактическое положение (а вовсе не освободили данный населенный пункты, как сообщали некоторые СМИ).



Спикер АТО Василь Лабай рассказал, как украинские военнослужащие оборудуют новые позиции.



"Дороги ужасные, всё развезло. Но техника справляется", - уверяют воины ВСУ. И подчеркивают: "Будем держаться!"



В репортаже отмечается, что силы АТО придерживаются минских договоренностей и ни о каком наступлении в данном случае речи не шло.



В кадр также попали мирные граждане.



