Бывшие командиры прикарманили деньги боевиков ОРДО

02.12.2017 14:51

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированных территориях Донетчины продолжается замена ротация кадровых российских офицеров на руководящих должностях т.н. 1 Армейском корпусе ("армия" пророссийской группировки "ДНР").



"Вновь назначенными командирами выявляются многочисленные случаи нарушений кадровой и финансовой дисциплины их предшественниками, - сообщает ГУР. - В частности, установлены факты фиктивного назначения на офицерские должности лиц рядового и сержантского состава, без выплаты им соответствующего денежного обеспечения. Разница в выплате средств указанной категории военнослужащих длительное время присваивалась бывшими командирами боевиков".