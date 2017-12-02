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Бывшие командиры прикарманили деньги боевиков ОРДО
02.12.2017 14:51
По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на оккупированных территориях Донетчины продолжается замена ротация кадровых российских офицеров на руководящих должностях т.н. 1 Армейском корпусе ("армия" пророссийской группировки "ДНР").
"Вновь назначенными командирами выявляются многочисленные случаи нарушений кадровой и финансовой дисциплины их предшественниками, - сообщает ГУР. - В частности, установлены факты фиктивного назначения на офицерские должности лиц рядового и сержантского состава, без выплаты им соответствующего денежного обеспечения. Разница в выплате средств указанной категории военнослужащих длительное время присваивалась бывшими командирами боевиков".
Теги: Донбасс, деньги, ДНР, ГУР, ОРДО
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