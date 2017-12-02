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Детей прифронтовой Талаковки учат выживать: смотрите видео
В общеобразовательной школе №58 прифронтовой Талаковки, что вбилиз Мариуполя, учатся около 800 детей. Учебное заведение работает фактически на линии разграничения, так что дети в этой школе знают слишком много такого, чего не знают дети других городов Украины.
"Они знают, что такое мина-лепесток. Они знают, как выглядит не разорвавшийся снаряд. Они знают, как погиб тракторист, который рискнул вспахать поле, по которому уже прошли саперы, отмечает мобильная пресс-группа ОТГ "Донецк" на приазовском направлении. - Они знают, что такое "нельзя трогать незнакомый предмет". Они знают, как быстро и организованно уйти в укрытие посреди урока. Они знают, как звенят стекла от близких разрывов. Они знают, что такое "военные приехали" и различают военных из строевых частей и военных с военно-гражданской администрации".
На днях сотрудники Объединенного центра гражданской военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины в г.Мариуполь (т.н. "симики"), офицеры Елена Иванова и Виктория Винтоняк провели для ребят урок на тему "Как вести себя с взрывоопасными предметами".
И это был не первый такой урок. Этому их уже учил "русский мир".
Репортаж об этом отсняло Военное ТВ Украины.
Теги: Донбасс, война, дети, Талаковка, обстрелы
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- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
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- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
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