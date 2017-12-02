Донбасс: на линии разграничения задержали вора и товар

02.12.2017 11:57

В контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое", что на линии разграничения в зоне АТО, произошел ряд задержаний



Как сообщает Госпогранслужба Украины, вчера в КПВВ "Новотроицкое" пограничники Донецкого отряда обнаружили гражданина Украины, которого разыскивали правоохранительные органы по ч.2 ст. 185 УК Украины (Кража). Мужчина был задержан и передан сотрудникам Волновахского отдела полиции в Донецкой области.



Кроме того, 1 декабря в КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое" в четырех автомобилях, которые двигались на временно неподконтрольную территорию, пограничники совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы обнаружили товары народного потребления на общую сумму около 260 тыс. гривен. Транспортные средства и товары переданы представителям ГФС для принятия правового решения.