Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту

02.12.2017 15:44
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Голова Авдіївської ВЦА: терористи знов стріляють по місту

Очільник Авдіївьскої військово-цивільної адміністрації Павло Малихін повідомив, що окупанти стріляють по місту.

"Вулиця Спортивна 1г. Пряме влучення міни... Будинок зруйновано, жертв нема. Терористичні формування після довгої паузи знову стріляють по місту", - повідомляє Малихін на своїй сторінці у Фейсбуці.



Теги: Донбасс, Авдеевка, терроризм, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх