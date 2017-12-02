Горловку заполонили "странные военные"

02.12.2017 07:33

Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, поделился тревожной информацией из ОРДО.



"В Горловке замечены странные военнослужащие, местные подозревают срочников из РФ", - отмечает Никита на своей странице в Фейсбуке.



"Ребята молодые, в городе явно недавно, знают его плохо, а обуты в кирзовые сапоги. Местные кто здесь давно воюет поголовно в берцах, а эти в кирзачах. Очень напоминают срочников обувью и поведением", - поделился с Синицыным наблюдениями один из местных жителей.