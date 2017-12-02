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Архив - Донецкая область

Горловку заполонили "странные военные"

02.12.2017 07:33
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Горловку заполонили "странные военные"

Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, поделился тревожной информацией из ОРДО.

"В Горловке замечены странные военнослужащие, местные подозревают срочников из РФ", - отмечает Никита на своей странице в Фейсбуке.

"Ребята молодые, в городе явно недавно, знают его плохо, а обуты в кирзовые сапоги. Местные кто здесь давно воюет поголовно в берцах, а эти в кирзачах. Очень напоминают срочников обувью и поведением", - поделился с Синицыным наблюдениями один из местных жителей.



Теги: Донбасс, Горловка, военные, оккупанты
 
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