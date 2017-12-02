Хуг шокировал данными с Донбасса

02.12.2017 17:45

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в течение года зафиксировали на Донбассе 352 тыс. нарушений перемирия. Об этом заявил первый заместитель руководителя СММ Александр Хуг.



"Гражданские районы по-прежнему используются в качестве огневых позиций", - отметил он, выступая на открытом заседании действующей при Конгрессе США двухпартийной Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе.



По словам Хуга, неразорвавшиеся мины являются одной из самых распространенных причин гибели и получения травм мирными жителями. "Они беспорядочно установлены на территории Востока Украины и убивают всех подряд", — отметил он. В этой связи замглавы СММ ОБСЕ призвал США "продолжать уделять наибольшее внимание проблеме" вооруженного конфликта на Востоке Украины.



Заместитель главы СММ отметил, что общая площадь неконтролируемой правительством Украины территории составляет около 20 тыс. кв. км. "Это около половины территории моей страны – Швейцарии", - уточнил он.



Хуг также отметил, что "существуют села вдоль контактной линии, которые переживают уже четвертую зиму без отопления, в некоторых нет электроэнергии, что делает жизнь очень сложной".



"Эти люди умоляют о прекращении огня, чтобы отремонтировать инфраструктуру. К сожалению, большинство противостояний происходит в заселенных районах или вблизи застроек, и это очень усложняет возможность поставки гуманитарной помощи", - отметил представитель ОБСЕ, подчеркнув, что "сейчас проблема не в отсутствии наблюдения, а в невыполнении Минских договоренностей".