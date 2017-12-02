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К Марьинке прилетело 10 мин
За прошедшие сутки на Донецком направлении российско-оккупационные войска 9 раз открывали прицельный огонь в сторону позиций сил АТО.
В частности, прилет 10 мин 82-го калибра зафиксирован в районе Марьинки, где сегодня обнаружили "раны" на жилых домах.
Кроме этого, по этим же позициям, а также вблизи Каменки, Водяного, Березового и Невельского, состоялись одиночные вражеские обстрелы с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
"Каждый раз украинские военные жестко отвечали оккупантам из ручных гранатометов и штатного стрелкового оружия", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Напомним, что силы АТО вчера понесли потери в результате подрыва у Верхнеторецкого и смертельного ранения у Троицкого.
Уже опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.
Теги: Донбасс, Марьинка, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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