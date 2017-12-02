К Марьинке прилетело 10 мин

02.12.2017 14:46

За прошедшие сутки на Донецком направлении российско-оккупационные войска 9 раз открывали прицельный огонь в сторону позиций сил АТО.



В частности, прилет 10 мин 82-го калибра зафиксирован в районе Марьинки, где сегодня обнаружили "раны" на жилых домах.



Кроме этого, по этим же позициям, а также вблизи Каменки, Водяного, Березового и Невельского, состоялись одиночные вражеские обстрелы с использованием стрелкового оружия и гранатометов различных систем.



"Каждый раз украинские военные жестко отвечали оккупантам из ручных гранатометов и штатного стрелкового оружия", - сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Напомним, что силы АТО вчера понесли потери в результате подрыва у Верхнеторецкого и смертельного ранения у Троицкого.

Уже опубликована карта из зоны АТО, отображающая обстановку за минувшие сутки.