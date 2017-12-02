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Как пропагандисты ОРДО обманули Хуга
Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК), что "письмо от жителей населенного пункта Гладосово" к первому заместителю председателя СММ ОБСЕ Александра Хуга - сфабрикованное ОРДО "фейковое" сообщение.
"СМИ ОРДО обнародовали информацию, якобы жители населенного пункта Гладосово обратились с открытым письмом к первому заместителю председателя СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга. В своем обращении "жители поселка" призвали представителя ОБСЕ зафиксировать "факт" незаконного захвата территории и действий украинских военнослужащих, которые якобы арестовали и вывезли в неизвестном направлении часть мирного населения, - отмечается в сообщении. - Опросы местных жителей показал, что лица, подписавшие это обращение, в указанном населенном пункте никогда не проживали. При этом даже без проведения специализированной графологической экспертизы видно, что подписи сделаны одной рукой".
Украинская сторона СЦКК отмечает, что действия руководства ОРДО по фабрикации таких "фейковых" информационных сообщений демонстрируют сознательное невыполнение Минских договоренностей, попытки переложить ответственность за обострение ситуации на ВС Украины и свидетельствуют о заинтересованности противника в дальнейшем обострении конфликта.
Теги: Донбасс, пропаганда, фейк, Александр Хуг, СММ ОБСЕ, ОРДО
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