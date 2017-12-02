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"Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы
Военного телевидение Украины отсняло очередной сюжет в селах Гладосово и Травневое, которые недавно в результате удачной операции ВСУ были выведены из так называемой "серой зоны".
Добраться сюда проблематично из-за плохого состояния дорог. При этом каждый раз, когда военный транспорт ВСУ едет сюда, военнослужащие берут с собой побольше продуктов, чтобы поделиться с местными жителями.
Ирина, жительница села Гладосово, рассказала, что двоих своих детей в начале войны отправила с бабушкой к родственникам во Львов. А младшего ребенка оставила, потому что ему на тот момент было всего два года. "Пока у нас еще нормально. А дальше не знаю. Сейчас вот ребята помогают", - отметила она.
По словам Ирины, ее детей во Львове никто не обижает. Также она сообщила, что не верит в "украинских карателей".
"Я вообще ни в кого не верю, особенно в карателей я вообще не верю. Я таких не знаю просто, никогда не встречалась с ними", - сказала она, разбивая очередной миф российской и пророссийской пропаганды про "украинских карателей".
Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.
Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.
Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.
Теги: Донбасс, пропаганда, военнослужащий, ВСУ, мирные жители, каратели
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