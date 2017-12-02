Последние новости раздела
- "Руководство" ОРДЛО не дает вернуть людям свет10:32
- На Донетчине произошло масштабное ДТП с пострадавшими10:19
- Донетчину накрыло обстрелами и взрывами. Луганщине повезло10:08
- Под обстрел попали жилые дома Марьинки09:58
- Боевиков "ДНР" недокармливают09:43
- В ОРДО через КПВВ прошло более 90 тысяч тонн "гуманитарки"09:28
- На Донбассе "открыли" спасительные "окна тишины"09:12
- Сегодня утром КПВВ "Гнутово" перегружен09:05
- Украинская сторона СЦКК: ОРДО мешает спасать Травневое и Гладосово09:00
- Сквозь КПВВ на линии разграничения прорвались 33 тысячи человек08:43
Клон-аккаунт спикера АТО ликвидирован
02.12.2017 07:11
Пресс-центр штаба АТО сообщил, что удалось разобраться с созданным российско-оккупационными войсками клоном аккаунта личной страницы представителя штаба АТО Василия Лабая в сети Фейсбук.
"От его имени оккупанты распространяют информацию, не соответствующую действительности о ходе проведения АТО. Достоверная информация размещается на официальной странице пресс-центра штаба АТО ( https://www.facebook.com/ato.news ) и сайте Министерства обороны Украины ( http://www.mil.gov.ua ). Призываем общественность не поддаваться на провокации противника", - написал вчера вечером штаб.
А позже появилось такое сообщение: "Спасибо сознательной общественности за активные действия - совместными усилиями мы заблокировали и удалили клон-аккаунт".
Теги: Донбасс, АТО, Фейсбук, клон
Читайте также:
- Во время танковой атаки на Широкино погиб боец "Донбасса"
- Власти "ДНР" анонсируют выдачу еще одного фейкового документа - постоянных водительских удостоверений
- Боевики несут большие потери в зоне АТО
- Марьинку расстреливают в ночи
- Российские наемники и боевики "ДНР" выжигают Гнутово зверскими атаками из артиллерии и реактивных пусковых установок "Град - П", ВИДЕО
- Донбасский фронт: тлеющий конфликт и взрывные заявления главарей
- "Руководство" ОРДЛО не дает вернуть людям свет10:32
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России10:25
- На Донетчине произошло масштабное ДТП с пострадавшими10:19
- Донетчину накрыло обстрелами и взрывами. Луганщине повезло10:08
- Под обстрел попали жилые дома Марьинки09:58
- Боевиков "ДНР" недокармливают09:43
- В ОРДО через КПВВ прошло более 90 тысяч тонн "гуманитарки"09:28
- На Донбассе "открыли" спасительные "окна тишины"09:12
- Сегодня утром КПВВ "Гнутово" перегружен09:05
- Украинская сторона СЦКК: ОРДО мешает спасать Травневое и Гладосово09:00
- "Руководство" ОРДЛО не дает вернуть людям свет10:32
- Новый главарь "ЛНР" выступил с заявлением о России10:25
- На Донетчине произошло масштабное ДТП с пострадавшими10:19
- Донетчину накрыло обстрелами и взрывами. Луганщине повезло10:08
- Под обстрел попали жилые дома Марьинки09:58
- Боевиков "ДНР" недокармливают09:43
- В ОРДО через КПВВ прошло более 90 тысяч тонн "гуманитарки"09:28
- На Донбассе "открыли" спасительные "окна тишины"09:12
- Сегодня утром КПВВ "Гнутово" перегружен09:05
- Украинская сторона СЦКК: ОРДО мешает спасать Травневое и Гладосово09:00
- Украинцам посоветовали, как сберечь здоровье при резком потеплении зимой22:25
- Как сбить температуру без таблеток: безвредные способы21:49
- От какого алкоголя человек становится агрессивным?18:15
- Как зависимость от интернета и смартфонов влияет на химический состав мозга14:47
- Кошка или собака? Зоологи узнали, кто умнее09:15
- Дельфины оказались изобретателями наркотиков08:33
- Кидаємо курити: народні рецепти08:15
- Три лучших новогодних ритуала, чтобы привлечь удачу в свою жизнь07:30
- Варёная свёкла - волшебная еда21:49
- Ушные палочки вредны21:21
- Новые штрафы для украинцев: “попасть на деньги” можно в собственном дворе
- Зеленский удивил видеозаявлением по запрету «Сватов»: «Мы отказываемся»
- Важно! Переселенцы могут остаться без выплат
- ВАЖНО! Украинских водителей ждет неприятный сюрприз
- В Украине озвучили печальный прогноз по будущему Донбасса и окончанию войны
- Переселенцы и жители ОРДЛО ведут пенсионные битвы
- Новые главари «ЛНР» кинули Захарченко, - эксперт
- Омелян: строительство керченского моста нужно срочно остановить
- “Мы не виноваты, что войны на Донбассе "не получилось"!” – российский наемник “ДНР” возмущен заявлением Стрелкова
- Скандал года: все личные данные клиентов ПриватБанка “слили” в Москву