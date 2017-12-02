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Кремль придумал для ОРДЛО новый проект
В рамках реализации т.н. "гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса" главари "ЛДНР" получили задачу из Администрации президента РФ - начать новый проект под условным названием "Братская рука помощи". Об этом сообщает группа "Информационное Сопротивление".
"Данный проект будет направлен на пропаганду и "раскрутку" темы в отношении лиц, которые переехали на постоянное место жительства с подконтрольной Украине территории в "ЛНР/ДНР". Через российские и местные СМИ будет демонстрироваться "стабильная жизнь" в псевдореспубликах, высокие заработные платы и низкие тарифы ЖКХ по сравнению с Украиной и т.п., - отмечает ИС. - В этом контексте основными тезисами российской пропаганды станут: "Помощь в ответ на снаряды", "Настоящие социальные государства ЛНР/ДНР", "Социальные государства под разрывами снарядов" и др.".
Теги: Донбасс, пропаганда, Кремль, ОРДЛО
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- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
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- "Симики" порадовали дровами22:15
- "Каратели" в Гладосово: правда от местной жительницы22:00
- Спецназовцы били из минометов на Донбассе: видеосюжет21:45
- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
- Кремль придумал для ОРДЛО новый проект21:14
- Боевики "ДНР" два раза отказали СММ ОБСЕ21:00
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