На Донбассе "открыли" спасительные "окна тишины"

02.12.2017 09:12

По данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, команды Миссии продолжают способствовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ и технического обслуживания на объектах жизнеобеспечения на Донбассе.



Так, за период с 13 по 26 ноября наблюдатели способствовали организации 46 "окон тишины" и осуществляли соответствующий мониторинг, благодаря чему удалось провести осмотр, ремонтные работы и техническое обслуживание на 16 объектах инфраструктуры с обеих сторон линии соприкосновения. Речь, в частности, о шламонакопителе фенольного завода возле Железного.



В Луганской области были организованы 2 дополнительных "окна тишины" для того, чтобы обеспечить перевозку останков погибших военнослужащих около Новотошковского и Сентяновки с последующей их передачей через мост в Счастье в подконтрольные правительству районы.



Напомним, что СММ ОБСЕ рассказала о размещении тяжелого вооружения в зоне АТО, а также о том, что мины и боевики срывают работу Миссии на Донбассе.