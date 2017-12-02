Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков

02.12.2017 18:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков

В течение недели на подконтрольной части Донетчины через систему стопконтроля (внутренние блокпосты) прошло 1,4 тысячи грузовиков, 19 тыс легковых авто и 39 тыс. граждан. Каждая машина и житель проходили стандартную процедуру проверки - начиная от содержимого багажа и груза и заканчивая "пробиванием" по базам МВД.

Как отмечает сайт полиции Донецкой области, благодаря работе такого "фильтра", удаось приостановить более 50 правонарушений.

Среди прочего:

- задокументировано 6 попыток перевозки оружия (в том числе и холодного) и боеприпасов;

- задокументировано 6 фактов хранения наркотических веществ;

- становлено 17 человек, которые проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям;

- в территориальные подразделения полиции Донетчины доставлены 8 разыскиваемых преступников;

- установлено местонахождение без вести пропавшего;

- выявлено 4 человека, которые незаконно находились на украинской территории;

- задокументировано 6 фактов подделки документов (в одной из машин они и вовсе отсутствовали).



Теги: Донбасс, полиция, задержание, блокпост
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх