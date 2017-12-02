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На донбасских блокпостах остановили 17 возможных боевиков
В течение недели на подконтрольной части Донетчины через систему стопконтроля (внутренние блокпосты) прошло 1,4 тысячи грузовиков, 19 тыс легковых авто и 39 тыс. граждан. Каждая машина и житель проходили стандартную процедуру проверки - начиная от содержимого багажа и груза и заканчивая "пробиванием" по базам МВД.
Как отмечает сайт полиции Донецкой области, благодаря работе такого "фильтра", удаось приостановить более 50 правонарушений.
Среди прочего:
- задокументировано 6 попыток перевозки оружия (в том числе и холодного) и боеприпасов;
- задокументировано 6 фактов хранения наркотических веществ;
- становлено 17 человек, которые проверяются на причастность к незаконным вооруженным формированиям;
- в территориальные подразделения полиции Донетчины доставлены 8 разыскиваемых преступников;
- установлено местонахождение без вести пропавшего;
- выявлено 4 человека, которые незаконно находились на украинской территории;
- задокументировано 6 фактов подделки документов (в одной из машин они и вовсе отсутствовали).
Теги: Донбасс, полиция, задержание, блокпост
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