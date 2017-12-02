Недоступное Травневое: о чём сообщила сводка СММ ОБСЕ

02.12.2017 19:10

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), патруль Миссии снова не смог проехать к пос. Травневое (51 км к северо‑востоку от Донецка) из-за возможного наличия на дороге мин и неразорвавшихся боеприпасов.



Офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Травневом сообщил наблюдателям о том, что саперы ВСУ находятся в поселке, но будут продвигаться вдоль дороги по направлению к подконтрольному "ДНР" пгт Гольмовский (49 км к северо‑востоку от Донецка) только в сопровождении СММ.



При этом, как уже упоминалось выше, патруль Миссии не может проехать к Травневому из‑за возможного наличия мин и неразорвавшихся боеприпасов, а также ввиду отсутствия альтернативной подъездной дороги с твердым покрытием.



Наблюдатели сообщили офицеру ВСУ при СЦКК, что в сопровождении группы "ДНР" по разминированию они могут добраться до середины дороги между Травневым и их месторасположением на северной окраине Гольмовского, что позволит патрулю СММ визуально наблюдать за продвижением саперов Вооруженных сил Украины из Травневого (общая протяженность дороги не превышает 800 м). По словам офицера Вооруженных сил Украины при СЦКК, саперы на это не согласились. Следовательно, патруль Миссии снова не смог проехать в Травневое.



Находясь в Гольмовском, наблюдатели видели, как около 15 человек перемещались между Травневым и Гольмовским.



По данным воздушного наблюдения за 28 ноября были обнаружены свежие следы огневого поражения возле блокпоста "ДНР", расположенного на северной окраине Гольмовского, а также свежие следы техники, ведущие к пос. Гладосово (51 км к северо‑востоку от Донецка) и Травневому от расположенных поблизости позиций Вооруженных сил Украины севернее этих населенных пунктов.

Напомним, что Травневое и Гладосово, которые ранее находились в "серой" зоне, недавно были взяты ВСУ под свой контроль. Это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге. Местным жителям раздают гуманитарную помощь, но остается еще масса проблем, которые не дают решить оккупанты.



Более того – пропагандисты ОРДО стряпают фейковые письма (якобы от лица местных жителей) и шлют их в СММ ОБСЕ.

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил о намерении переподчинить недавно выведенное из серой зоны Гладосово Бахмутскому районному совету.