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Оккупанты Донбасса применили вооружение БМП и минометы
Луганское направление продолжает оставаться эпицентром вооруженного противостояния на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, приводя полную картину обстрелов за первый день зимы.
Еще в начале суток на Луганском направлении оккупанты выпустили более 20 мин различных калибров по опорникам ВСУ у н.п Новотошковское, Новоалександровка и Новолуганское. Также боевики осуществляли провокации с использованием вооружения БМП неподалеку от Зайцево и Лозового. Вблизи Крымского и Желтого противник нарушал перемирие с применением гранатометов и стрелкового оружия.
После шести вечера более трех часов противник непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, что на Светлодарской дуге. Здесь же оккупанты применяли БМП и каждые три-четыре минуты выпускали по защитникам Украины мины различных калибров. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра были также обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому. А из гранатометов и стрелкового оружия захватчики нарушали вечером перемирие у Зайцево и Крымского.
На Донецком направлении в период с полуночи до шести вечера незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов и автоматов обстреливали подступы к Каменке. На Приазовье из гранатометов и легкого пехотного вооружения "обрабатывали" опорные пункты сил АТО у Водяного.
Вечером несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали воинов АТО в пригороде Марьинки. Вблизи Авдеевки, Каменки, Березового, Невельского и Водяного противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Напомним, что 1 декабря по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранения.
Теги: Донбасс, АТО, ВСУ, обстрелы, оккупанты
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