Плен и обмен на Донбассе: представитель РФ дал прогноз

02.12.2017 20:38

Участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины на очередном заседании 5 декабря обсудят конкретную дату и процедуру обмена пленными. Об этом заявил полпред РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов.



Российский представители подчеркнул, что провести обмен по формуле "всех на всех" очень сложно из-за проблем с верификацией, поскольку удерживаемые лица находятся на разных процедурных стадиях.



"Есть ряд лиц, которые находятся на разных уровнях – вынесен приговор, идет следствие, кто-то просто задержан", – добавил он.



По словам полпреда, работа над верификацией 380 пленных, обмен которых уже согласован, велась целый год. При этом он отметил, что риск срыва обмена остается.



Напомним, что 29 ноября ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ) с участием представителей неподконтрольной территории Донбасса подтвердили готовность сторон выполнить обмен удерживаемыми лицами на основе уже утвержденных списков и согласовать в кратчайшие сроки процедуру и дату обмена. При этом отмечалась высокая вероятность его проведения к новогодним и рождественским праздникам.