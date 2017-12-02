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Появились новые "минные данные" из зоны АТО от СММ ОБСЕ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), СММ продолжала фиксировать наличие знаков, предупреждающих о минной опасности, и проведение работ по разминированию.
Так, к юго‑востоку от подконтрольного правительству пгт Мирная Долина (67 км к северо‑западу от Луганска) наблюдатели видели десять специалистов по разминированию из международной организации в защитном снаряжении и с металлоискателями.
На автодороге T0509, в 6 км к северу от подконтрольного "ДНР" г. Докучаевск (30 км к юго‑западу от Донецка), члены патруля Миссии зафиксировали новый красный знак, предупреждающий о минной опасности (на красной опоре с надписью на русском "СТОП МИНЫ" белыми буквами), установленный примерно в 7 метрах к югу от дороги.
В 1 км к северо‑западу, вдоль этой же дороги, команда СММ заметила еще два предупредительных знака о минной опасности (красного цвета с изображением белого черепа и надписью на русском "СТОП МИНЫ" белого цвета). Знаки были установлены в 20–30 метрах к юго‑западу от проезжей части.
Теги: Донбасс, ДНР, мины, СММ ОБСЕ
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