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Приграничные откровения СММ ОБСЕ: что происходит на Донбассе
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 1 декабря), наблюдатели посетили три приграничных района, которые не контролируются правительством.
Находясь в течение часа в пункте пропуска на границе возле пгт Изварино (52 км к югу‑востоку от Луганска"), команда СММ видела, что из Украины выехали 33 автомобиля (20 с украинскими номерными знаками, 8 — с российскими, 2 — с литовскими, 1 — с грузинскими и 2 с табличками "ЛНР") и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вышли примерно 100 пешеходов. В то же время в Украину въехали 19 автомобилей (9 с украинскими номерными знаками, 7 — с российскими и 3 с табличками "ЛНР"), 3 тентованных грузовика (с украинскими номерными знаками) и 1 автобус (с украинскими номерными знаками), а также вошли примерно 100 пешеходов.
За период своего 30-минутного пребывания в пункте пропуска вблизи с. Верхнегарасимовка (54 км к юго‑востоку от Луганска) наблюдатели видели, что из Украины вышли 5 пешеходов, а вошло двое.
По наблюдениям Миссии в течение получаса, через границу в пешеходном пункте пропуска около с. Новоборовицы (79 км к югу от Луганска) никто не проходил.
Теги: Донбасс, наблюдатели, граница, СММ ОБСЕ
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