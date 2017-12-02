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Реалии Донецка: в бывшем банке устроили секонд-хенд, где продают свадебное платье со скидкой
Пользователи соцсетей поделились очередной грустной картинкой из Донецка, оказавшегося во власти сторонников "русского мира".
"Перед вам, уважаемые зрители, картина городского быта конца 2017 года, - пишет на своей странице в соцсети одна из местных жительниц. - Пусть пытливого зрителя не смущает веселенькая надпись "скидки" на вымытом стекле бывшего окна бывшего Приватбанка. Это уже три года как секонд-хенд. И да, в секонд-хендах тоже бывают скидки и распродажи".
В витрине этого секонд-хенда выставлено свадебное платье за 2000 рублей. Видимо, это уже со скидкой.
"Мне очень хочется взглянуть на покупательницу, которая решится выйти замуж в свадебном платье из секонд-хенда, - продолжает дончанка, опубликовавшая этот пост. - Всего за 2000, чо... Налетай! Платье выставлено второй год..."
Теги: Донецк, Донбасс, секонд-хенд, свадебное платье, оккупация
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- В миссии ОБСЕ на Донбассе работают десятки наблюдателей страны-агрессора21:30
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