Реалии Донецка: в бывшем банке устроили секонд-хенд, где продают свадебное платье со скидкой

02.12.2017 12:20

Пользователи соцсетей поделились очередной грустной картинкой из Донецка, оказавшегося во власти сторонников "русского мира".



"Перед вам, уважаемые зрители, картина городского быта конца 2017 года, - пишет на своей странице в соцсети одна из местных жительниц. - Пусть пытливого зрителя не смущает веселенькая надпись "скидки" на вымытом стекле бывшего окна бывшего Приватбанка. Это уже три года как секонд-хенд. И да, в секонд-хендах тоже бывают скидки и распродажи".



В витрине этого секонд-хенда выставлено свадебное платье за 2000 рублей. Видимо, это уже со скидкой.



"Мне очень хочется взглянуть на покупательницу, которая решится выйти замуж в свадебном платье из секонд-хенда, - продолжает дончанка, опубликовавшая этот пост. - Всего за 2000, чо... Налетай! Платье выставлено второй год..."