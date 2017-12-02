"Руководство" ОРДЛО не дает вернуть людям свет

02.12.2017 10:32

Украинская сторона совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе (СЦКК) заявила, что восстановление электроснабжения населенных пунктов Травневное и Екатериновка заблокировано оккупантами Донбасса.



"Главари ОРДО и ОРЛО цинично блокируют восстановление объектов гражданской инфраструктуры на Донбассе, вследствие чего страдает местное население, - отмечается в сообщении. - Более двух недель жители населенного пункта Травневое (Донецкая область) остаются без централизованного электроснабжения, которое было прекращено вследствие повреждения линии электропередачи со стороны НВФ ОРДО. В похожей ситуации оказались жители поселка Екатериновка (Луганской области)".



Отмечается, что украинская сторона организовала и обеспечила все необходимые условия для проведения ремонтных работ. В свою очередь главари ОРДЛО намеренно блокируют восстановление поврежденных линии электроснабжения и нагло заявляют, что "их ремонт нецелесообразен"



"Учитывая ухудшение погодных условий и понижения температуры, условия проживания жителей этих населенных пунктов ежедневно ухудшаются, - отмечает украинская сторона СЦКК. - Таким образом, "руководство" ОРДО и ОРЛО пренебрегает интересами гражданского населения по обе стороны линии соприкосновения, нарушая Минские договоренности и дестабилизируя ситуацию в Донбассе".



Ранее украинская сторона СЦКК информировала, что оккупанты меншают доставке гуманитарных грузов и проведению других работ в населенных пунктах Травневое и Гладосово.